Napoli, circolazione limitata sulla Metro Linea 1 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle ore 8 e 20 di questa mattina la circolazione sulla Metropolitana di Napoli Linea 1 è limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante. A renderlo noto è la stessa Anm. Si attendono aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalle ore 8 e 20 di questa mattina lapolitana di1 èalla tratta parziale Piscinola – Dante. A renderlo noto è la stessa Anm. Si attendono aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

muoversincampan : L'Anm comunica che, a Napoli, dalle 8.20 la circolazione della Metro Linea 1 è limitata alla tratta parziale Piscin… - ifiguredout99 : RT @UnaRoSainAria: MA COSA CAZZO HO LETTO?? #DELUCA HA CHIUSO LA CIRCOLAZIONE FRA LE PROVINCE?? Ma è impazzito? Ma che senso ha?? Cioè, t… - UnaRoSainAria : MA COSA CAZZO HO LETTO?? #DELUCA HA CHIUSO LA CIRCOLAZIONE FRA LE PROVINCE?? Ma è impazzito? Ma che senso ha?? Ci… - MazzaferroRocco : @tuttosport Cercare la polemica col più grande atleta in circolazione purtroppo non ti farà diventare il più grande… - gipe73 : @Giorgio_Mas @RiganteLeonardo @CarloCalenda @virginiaraggi @M5SRoma @Mov5Stelle La messa in opera e come ti dico io… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli circolazione Comune di Napoli: rinviato a novembre divieto circolazione auto inferiori Euro4 Napoli.zon Scuole chiuse a Napoli, ma nei vicoli nasce la DaB: "Didattica Dal Balcone"

Tonino Stornaiuolo, maestro elementare alla scuola “Dalla Parte Dei Bambini” di Napoli, non ha resistito alle lacrime dei suoi studenti, rammaricati per la chiusura delle scuole disposta in Campania ...

Covid Campania, spiegazione delle statistiche di contagi, posti letto e sintomatici

Dati preoccupanti sui contagi in Campania l’incidenza è aumentata in 20 giorni di 6 punti percentuali passando da 4% a 10% ...

Tonino Stornaiuolo, maestro elementare alla scuola “Dalla Parte Dei Bambini” di Napoli, non ha resistito alle lacrime dei suoi studenti, rammaricati per la chiusura delle scuole disposta in Campania ...Dati preoccupanti sui contagi in Campania l’incidenza è aumentata in 20 giorni di 6 punti percentuali passando da 4% a 10% ...