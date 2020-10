Masterchef, una verità scioccante rivelata da un ex concorrente (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un ex concorrente di Masterchef ha denunciato alcuni comportamenti dello staff all’interno del programma Ivan Iurato è l’ex concorrente di Masterchef che ha denunciato alcuni comportamenti che si sono svolti all’interno del programma. L’uomo avrebbe dichiarato che nel programma funziona tutto a regola d’arte. Ad esempio spiega che le battute dei giudici, ossia Cannavacciuolo, Cracco, … L'articolo Masterchef, una verità scioccante rivelata da un ex concorrente proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un exdiha denunciato alcuni comportamenti dello staff all’interno del programma Ivan Iurato è l’exdiche ha denunciato alcuni comportamenti che si sono svolti all’interno del programma. L’uomo avrebbe dichiarato che nel programma funziona tutto a regola d’arte. Ad esempio spiega che le battute dei giudici, ossia Cannavacciuolo, Cracco, … L'articolo, una veritàda un exproviene da YesLife.it.

ezechiela66 : @matteosalvinimi Vuoi dare una mano? Bene ottimo taci e fai lavorare chi è più competente di te In questi ultimi m… - __patriziaV_ : Niente amici, mi serviva l’università lontana da casa per diventare una chef ahaha @MasterChef_it sto arrivando - eggstablished : rnsnxjs a masterchef c'è una che come ingredienti si è presa dei liquori e se li è bevuti durante la prova MOOD - hyuntention : buongiorno siamo in aula magna una prof ha detto che non vuole fare le lezioni di pomeriggio perché si perderebbe masterchef - NatyXeneize : Hay una fancam del pelado de masterchef jsjsjs -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef una Masterchef, la verità sull’abbandono di Joe Bastianich: “Dopo 27 edizioni…” MeteoWeek Korea Week, esame di cucina per le star della Tv e del web

Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Saranno le star della Tv e del web della cucina italiana come Benedetta Parodi, Damiano Carrara, Chiara Maci, Michela Coppa e Sonia Peronaci a cime ...

Il mio sogno americano, l’anteprima a Mappe. Lidia Bastianich in conversazione con Petunia Ollister

L’inarrestabile ascesa della cuoca e celebrità televisiva amata da milioni di americani Lidia Matticchio Bastianich sarà al centro del nuovo appuntamento con Mappe, la serie di dirette online sulle no ...

Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Saranno le star della Tv e del web della cucina italiana come Benedetta Parodi, Damiano Carrara, Chiara Maci, Michela Coppa e Sonia Peronaci a cime ...L’inarrestabile ascesa della cuoca e celebrità televisiva amata da milioni di americani Lidia Matticchio Bastianich sarà al centro del nuovo appuntamento con Mappe, la serie di dirette online sulle no ...