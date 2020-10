Juventus, Chiesa: «Esordio in Champions da brividi» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Chiesa ha parlato dopo il suo Esordio in Champions League con la maglia della Juventus: le sue parole Federico Chiesa, ai microfoni di JTV, ha parlato del suo Esordio in Champions League con la maglia della Juve. «Champions? Una sensazione veramente da brividi. Per me è stata la prima volta, ma i miei compagni mi hanno fatto subito capire che oggi bisognava solo vincere. Ci sono tanti senatori che ti fanno capire che qui ogni partita conta come una finale. Oggi ci prendiamo questi tre punti importantissimi». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federicoha parlato dopo il suoinLeague con la maglia della: le sue parole Federico, ai microfoni di JTV, ha parlato del suoinLeague con la maglia della Juve. «? Una sensazione veramente da. Per me è stata la prima volta, ma i miei compagni mi hanno fatto subito capire che oggi bisognava solo vincere. Ci sono tanti senatori che ti fanno capire che qui ogni partita conta come una finale. Oggi ci prendiamo questi tre punti importantissimi». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Subito in partita Federico Chiesa, all’esordio in Champions League e subito protagonista, con due occasioni di gol nel primo quarto d’ora. Schierata molto meglio di Crotone in fase difensiva e con ott ...

