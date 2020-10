Coldiretti: bistecche e hamburger sono solo di carne, no al furto di identità che inganna i consumatori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Devono continuare a chiamarsi bistecche, salsicce e hamburger solo quelle ottenute dalla carne per non ingannare i consumatori sulle reali caratteristiche del prodotto. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al voto del parlamento europeo sull’abolizione del divieto di definire carne qualcosa che non arriva dal mondo animale. E’ inaccettabile un furto di identità che … Coldiretti: bistecche e hamburger sono solo di carne, no al furto di identità che inganna i consumatori Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Devono continuare a chiamarsi, salsicce equelle ottenute dallaper nonre isulle reali caratteristiche del prodotto. E’ quanto afferma lain riferimento al voto del parlamento europeo sull’abolizione del divieto di definirequalcosa che non arriva dal mondo animale. E’ inaccettabile undi identità che …di, no aldi identità cheImpronta Unika.

