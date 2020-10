Autocertificazione in Lombardia per il coprifuoco in regione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Torna l’Autocertificazione nella regione Lombardia: la bozza dell’ordinanza prevede il coprifuoco “per tutto il territorio della regione Lombardia, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo” e Autocertificazione. Sono i due punti della bozza che sarà firmata dal ministro Roberto Speranza e dal presidente di regione Lombardia Attilio Fontana di intesa con Anci e i sindaci del capoluogo. “Sono consentiti – scrive Adnkronos – solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. C’è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Torna l’nella: la bozza dell’ordinanza prevede il“per tutto il territorio della, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo” e. Sono i due punti della bozza che sarà firmata dal ministro Roberto Speranza e dal presidente diAttilio Fontana di intesa con Anci e i sindaci del capoluogo. “Sono consentiti – scrive Adnkronos – solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. C’è ...

