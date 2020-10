WhatsApp | Tim e Iliad down | problemi in tutto il Paese Cosa sta succedendo

(Di martedì 20 ottobre 2020) La mattinata di oggi, martedì 2o ottobre, è stata interrotta da disservizi di connettività generalizzati che hanno colpito gli utenti di importanti operatori telefonici e servizi online: in particolare a lamentare malfunzionamenti sono ormai metà mattinata i clienti dell'operatore mobile e fisso TIM, quelli della concorrente, gli utentie gli iscritti al servizio di gaming online PlayStation Network., TIM,e PlayStation Network: le segnalazioni degli utenti Le segnalazioni degli utenti colpiti sono pervenute numerose sia sul social network Twitter, sia sul portaledetector.com nelle pagine dedicate ai singoli servizi. In tutti i casi il problema riscontrato è il medesimo: l'impossibilità di ...

Incredibilmente, oggi è apparentemente il down-day: dopo Iliade, anche WhatsApp, PlayStation Network e TIM sembrano avere problemi in tutta Italia: le ...Dopo i problemi di connessione per Tiscali, il 20 ottobre arrivano anche segnalazioni di down per TIM e Iliad in tutta Italia ...