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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 09 | 15

VIABILITÀ DEL 20 OTTOBRE 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 09:15 (Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBRE 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MIGLIORA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO, RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR SULLA NOMENTANA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CHIUSO IL TRATTO TRA VIA RINALDO D’AQUINO E VIA FRANCESCO GUGLIEMINO, VERSO Roma RIPERUSSIONI SUL TRATTO DELLA NOMENTANA CODE DA TOR LUPARA E FINO ALLA ROTATORIA ALTRE CODE SULLA NOMENTANA BIS E PALOMBARES DA ...
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