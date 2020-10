Mattarella: “Istituzioni devono collaborare per superare difficoltà. Serve prova d’orgoglio per non ricadere nelle condizioni di marzo-aprile” (Di martedì 20 ottobre 2020) Serve la “responsabilità collettiva” e la collaborazione tra “ciascuna istituzione” perché “solo così si possono superare le difficoltà” nella lotta alla pandemia. Sono le parole utilizzate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle onorificenze in chi si è distinto nella battaglia al covid. “Sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza e questo richiede fiducia nella possibilità che il paese possa superarla. Questo momento difficile ci rammenta che quanto è avvenuto in passato non è stato una parentesi ma questa fase va affrontata con terapie, impegno, organizzazione sapendo che abbiamo maggior preparazione rispetto a marzo e aprile quando il fenomeno era sconosciuto”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020)la “responsabilità collettiva” e la collaborazione tra “ciascuna istituzione” perché “solo così si possonole difficoltà” nella lotta alla pandemia. Sono le parole utilizzate dal presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di consegna delle onorificenze in chi si è distinto nella battaglia al covid. “Sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza e questo richiede fiducia nella possibilità che il paese possa superarla. Questo momento difficile ci rammenta che quanto è avvenuto in passato non è stato una parentesi ma questa fase va affrontata con terapie, impegno, organizzazione sapendo che abbiamo maggior preparazione rispetto ae aprile quando il fenomeno era sconosciuto”, ha ...

