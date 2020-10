Le big tornano a parlare di Superlega: affare da 5 mld (Di martedì 20 ottobre 2020) Una vera e propria bomba giunge dall’Inghilterra. Secondo Sky Sports, Liverpool e Manchester United sono in trattativa per organizzare un torneo che coinvolgerà le più grandi squadre di calcio europee e che dovrebbe avere il pieno sostegno della FIFA. L’obiettivo è quello di mettere insieme un pacchetto di finanziamenti da 5 miliardi di euro per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) Una vera e propria bomba giunge dall’Inghilterra. Secondo Sky Sports, Liverpool e Manchester United sono in trattativa per organizzare un torneo che coinvolgerà le più grandi squadre di calcio europee e che dovrebbe avere il pieno sostegno della FIFA. L’obiettivo è quello di mettere insieme un pacchetto di finanziamenti da 5 miliardi di euro per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

85_TorriDiego : RT @ellepuntopi: i tifosi interisti sono come i dirigenti della bayer o della pfizer che ogni sera tornati a casa si chiudono nella loro ca… - calciodintorni : RT @ellepuntopi: i tifosi interisti sono come i dirigenti della bayer o della pfizer che ogni sera tornati a casa si chiudono nella loro ca… - AntorisRispo : RT @ellepuntopi: i tifosi interisti sono come i dirigenti della bayer o della pfizer che ogni sera tornati a casa si chiudono nella loro ca… - ellepuntopi : i tifosi interisti sono come i dirigenti della bayer o della pfizer che ogni sera tornati a casa si chiudono nella… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: le Fate in pedana! Inizia la gara dell’Italia, le big tornano a rugg… -

Ultime Notizie dalla rete : big tornano Da Alex Sandro a Romagnoli, ecco i big che tornano dopo la sosta La Gazzetta dello Sport Parata di stelle del jazz e calici di vino in Friuli

A cavallo della frontiera e dell'incertezza pandemica, i big del Jazz tornano a riunirsi nel festival autunnale, non per necessità ma per scelta , perché è una rassegna da sempre associata al vino.

Lazio, Immobile e i big cercano riscatto

Questa sera, ore 21:00, la Lazio farà il suo esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre. Inzaghi non si sente in bilico, ha studiato il Dortmund nel dettaglio, ma deve eli ...

A cavallo della frontiera e dell'incertezza pandemica, i big del Jazz tornano a riunirsi nel festival autunnale, non per necessità ma per scelta , perché è una rassegna da sempre associata al vino.Questa sera, ore 21:00, la Lazio farà il suo esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre. Inzaghi non si sente in bilico, ha studiato il Dortmund nel dettaglio, ma deve eli ...