Decarbonizzare il Quantitative easing

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ilva ‘decarbonizzato’: è pieno di bond di aziende legate ai fonti di energia fossile. Se non ora che il mondo è sotto attacco per la pandemia, quando? E’ la richiesta di varie associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, alla Banca centrale europea, alla vigilia di un incontro con la Bce nell’ambito di consultazioni pubbliche tra l’istituto di Francoforte e diverse realtà della società civile per la revisione della sua strategia di politica monetaria. Proprio la scorsa settimana, la presidente della Bce Christine Lagarde ha detto che la Bce dovrebbe aprire una riflessione sulla “neutralità dei mercati rispetto alla crisi climatica”.La richiesta fa riferimento ad un nuovo studio pubblicato oggi da New Economics Foundation (NEF), SOAS University of London, ...