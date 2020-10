Covid 19, Maturo: “Scelte errate, sacrifici non ridurranno contagio” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, ha mostrato nuovamente perplessità sul sistema di tracciamento dei contagi messo in campo dall’Asl per far fronte alla seconda ondata. La fascia tricolore si era già detta contrariata sulla questione quattro giorni fa (leggi qui) “Premetto che ho recentemente votato De Luca, quindi questo mio post non ha alcun significato politico ma è espressione di chi si preoccupa della salute di tutti. Si sta privando del diritto all’istruzione i nostri alunni. Si stanno privando i nostri giovani ed adolescenti del sacrosanto diritto a divertirsi. Si stanno limitando gli sportivi. Si stanno distruggendo diverse filiere economiche. Si sta costringendo il personale sanitario a turni estenuanti. E potrei continuare per tanto. Ma tutti questi sacrifici ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria, ha mostrato nuovamente perplessità sul sistema di tracciamento dei contagi messo in campo dall’Asl per far fronte alla seconda ondata. La fascia tricolore si era già detta contrariata sulla questione quattro giorni fa (leggi qui) “Premetto che ho recentemente votato De Luca, quindi questo mio post non ha alcun significato politico ma è espressione di chi si preoccupa della salute di tutti. Si sta privando del diritto all’istruzione i nostri alunni. Si stanno privando i nostri giovani ed adolescenti del sacrosanto diritto a divertirsi. Si stanno limitando gli sportivi. Si stanno distruggendo diverse filiere economiche. Si sta costringendo il personale sanitario a turni estenuanti. E potrei continuare per tanto. Ma tutti questi...

Federica Pellegrini e il Covid: «Ho 36,5, finalmente riesco ad alzarmi»

Dalla nostra inviata speciale sul fronte della pandemia: «Mi sono svegliata con 36,5 e ho trascorso la giornata senza febbre. Sono anche riuscita ad alzarmi un po' più del solito, a girare per casa, f ...

