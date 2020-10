Cesare Moreno | «Chiudere le scuole è uno schiaffo ai più fragili»

(Di martedì 20 ottobre 2020)– presidente associazione Maestri di strada onlus Napoli – ha scritto per il Corriere del Mezzogiorno un articolo sull’ordinanza con cui De Luca ha chiuso le. Ne riportiamo un breve estratto. Sappiamo che dobbiamo proteggere le persone più. Basta questo. E milioni di persone ce la stanno mettendo tutta per rispettare queste semplici regole, decine di migliaia di docenti stanno convivendo con il rischio provando a proteggere i propri allievi.leè unoa queste persone, è un atto di prepotenza che nega alle persone la capacità di intendere e di volere, che impedisce l’esercizio della ragione e della responsabilità da parte dei docenti e di centinaia di migliaia ...

Redattore Sociale

Toni Nocchetti, presidente di Tuttiascuola, commenta la decisione del governatore De Luca: “Era tutto previsto”. Cesare Moreno, presidente dell'associazione Maestri di strada onlus: “Molte scuole si s ...Primo giorno con le scuole chiuse ieri in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha disposto 15 giorni di didattica a distanza per cercare di fermare la curva dei contagi. «I ragazzi delle zone per ...