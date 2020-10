Uscita di Apex Legends su Nintendo Switch a novembre | continuano i rumor

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Iniziata quasi un anno fa su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la cavalcata dicontinua senza sosta. Nato a febbraio come un Battle Royale gratuito, lo shooter in prima persona di Electronic Arts e Respawn Entertainment si è subito distinto per il suo gameplay tattico e per l’azione spettacolare a schermo, assieme ad un cast di personaggi giocabili – chiamati per l’appunto Leggende – variegato e dalla caratterizzazione decisamente vincente. Un amalgama che ha inevitabilmente conquistato il pubblico su personal computer e console, tanto da imporsi come rivale più diretto allo strapotere di Epic Games con il suo Fortnite.- 2,150 Coins Codice Origin per PC ...