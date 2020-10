(Di lunedì 19 ottobre 2020) Da Maranello passa una buona fetta della competitività che Haas sarà in grado di portare in pista nel 2021. Passa anche la scelta del nome delDriver Academy che potrebbe approdare nel box ...

autosprint : #Steiner, piace Mick #Schumacher ma è #Ferrari a decidere -

Ultime Notizie dalla rete : Steiner piace

Corriere dello Sport.it

Sul mercato piloti Haas è destinata a far debuttare un Ferrari Driver Academy, il nome sarà deciso dalla Ferrari e Steiner non nasconde la preferenza nei confronti del pilota tedesco. Dalla power unit ...La fitta pioggia e la nebbia che stanno colpendo il circuito del Nurburgring, in Germania, hanno costretto gli organizzatori del Gp Eifel, undicesimo appuntamento del mondiale di F1, ad annullare la p ...