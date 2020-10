Square Enix e l'impatto del COVID-19: 'non abbiamo potuto sviluppare nulla' (Di lunedì 19 ottobre 2020) La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente tutti i settori e non è stata risparmiata nemmeno l'industria videoludica, sotto un certo punto di vista. Nel periodo del lockdown, in realtà, il settore dei videogiochi è cresciuto molto ma lo sviluppo dei titoli è stato minato dal distanziamento sociale, che ha costretto gli studi a lavorare da remoto.Tra questi studi, troviamo anche Square Enix, lo sviluppatore di Final Fantasy. In questo caso specifico, il CEO della compagnia, Yosuke Matsuda, si è detto molto preoccupato per le sorti del settore in un'intervista con Financial Times (via ResetEra).Matsuda, ha confermato che nel periodo dei blocchi totali l'industria ha registrato una crescita ma la produzione di nuovi progetti e giochi si è "congelata".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) La pandemia di-19 ha colpito duramente tutti i settori e non è stata risparmiata nemmeno l'industria videoludica, sotto un certo punto di vista. Nel periodo del lockdown, in realtà, il settore dei videogiochi è cresciuto molto ma lo sviluppo dei titoli è stato minato dal distanziamento sociale, che ha costretto gli studi a lavorare da remoto.Tra questi studi, troviamo anche, lo sviluppatore di Final Fantasy. In questo caso specifico, il CEO della compagnia, Yosuke Matsuda, si è detto molto preoccupato per le sorti del settore in un'intervista con Financial Times (via ResetEra).Matsuda, ha confermato che nel periodo dei blocchi totali l'industria ha registrato una crescita ma la produzione di nuovi progetti e giochi si è "congelata".Leggi altro...

Nextplayer_it : Square Enix in difficoltà, il COVID-19 mette in ginocchio l'azienda - Lollowitz : RT @Multiplayerit: Square Enix: con il COVID-19 non si può sviluppare nulla - GameXperienceIT : Square Enix: il COVID-19 ha reso quasi impossibile sviluppare videogiochi - Multiplayerit : Square Enix: con il COVID-19 non si può sviluppare nulla - infoitscienza : Square Enix: con il COVID-19 non si può sviluppare nulla -