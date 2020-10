Ricciardi “Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Vivremo mesi col virus e dobbiamo avere soldati in trincea. Ora sono troppo pochi. Ma questa è una guerra che ha bisogno anche di tecnologia. Se non hai uomini e, come detto, disponi di strumenti tecnologici limitati, il virus entra, scavalca la trincea e dilaga”. Lo dice Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un'intervista a Repubblica. Per il tracciamento “in alcune regioni ormai è troppo tardi perchè fronteggiano una crescita esponenziale del contagio. Non possono più basarsi sul tracing, devono fare chiusure. Altrove però il tracciamento va potenziato: c'è la prospettiva di una terza ondata”. “Si può pensare – aggiunge – a un tracciamento tecnologicamente più penetrante rispetto a quello ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Vivremo mesi col virus e dobbiamo avere soldati in trincea. Ora sono troppo pochi. Ma questa è una guerra che ha bisogno anche di tecnologia. Se non hai uomini e, come detto, disponi di strumenti tecnologici limitati, il virus entra, scavalca la trincea e dilaga”. Lo dice Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un'intervista a Repubblica. Per il tracciamento “in alcune regioni ormai è troppo tardi perchè fronteggiano una crescita esponenziale del contagio. Non possono più basarsi sul tracing, devono fare. Altrove però il tracciamento va potenziato: c'è la prospettiva di una terza ondata”. “Si può pensare – aggiunge – a un tracciamento tecnologicamente più penetrante rispetto a quello ...

nestquotidiano : Ricciardi “Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati” - princigallomich : Ricciardi “Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati” - CorriereCitta : Ricciardi “Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati” - CorriereUmbria : Covid, intervista shock di Ricciardi: 'Servono primi lockdown locali. Rischiamo terza ondata e disastro'. E boccia… - Italpress : Ricciardi “Servono chiusure mirate, no lockdown generalizzati” -