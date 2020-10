Rafa Nadal festeggia il primo anno di matrimonio con Mery Xisca Perelló (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pochi giorni fa è entrato nella storia vincendo per la tredicesima volta il Roland Garros. E ora Rafa Nadal, 34 anni, ha un altro traguardo da festeggiare: il primo anno di matrimonio con Mery Xisca Perelló, 32. Il 19 ottobre 2019 il campione e la fidanzata storica si sono sposati a Maiorca, a Sa Fortalesa, in una tenuta da favola con tanto di castello del 17esimo secolo. La blindatissima cerimonia è stata celebrata alla presenza di invitati eccellenti come il re emerito Juan Carlos e sua moglie Sofia di Grecia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pochi giorni fa è entrato nella storia vincendo per la tredicesima volta il Roland Garros. E ora Rafa Nadal, 34 anni, ha un altro traguardo da festeggiare: il primo anno di matrimonio con Mery Xisca Perelló, 32. Il 19 ottobre 2019 il campione e la fidanzata storica si sono sposati a Maiorca, a Sa Fortalesa, in una tenuta da favola con tanto di castello del 17esimo secolo. La blindatissima cerimonia è stata celebrata alla presenza di invitati eccellenti come il re emerito Juan Carlos e sua moglie Sofia di Grecia.

Eurosport_IT : IMMENSO RAFA NADAL ?????? 13esimo Roland Garros in carriera, 20esimo titolo dello Slam per lo spagnolo: eguagliato il… - Corriere : Rafa Nadal schianta Djokovic e trionfa al Roland Garros: è lui il più grande sportivo di tutti i tempi - WeAreTennisITA : IL 1??3?? DI RAFA ?? Annichilito anche Novak Djokovic, Nadal vince il #RolandGarros per la tredicesima volta: nessun… - SerenaPitotti : RT @Eurosport_IT: Una settimana dopo, le stesse emozioni ???? Tutte le tappe del successo di Rafa Nadal al Roland Garros, il 13esimo della s… - AgnSweetie : RT @Eurosport_IT: Una settimana dopo, le stesse emozioni ???? Tutte le tappe del successo di Rafa Nadal al Roland Garros, il 13esimo della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rafa Nadal Schwartzman: "Roger Federer e Rafael Nadal stanno lottando per decretare il GOAT" Tennis World Italia Schwartzman: "Roger Federer e Rafael Nadal stanno lottando per decretare il GOAT"

Home; Tennis News; Roger Federer; Lo scorso fine settimana, Rafael Nadal si è aggiudicato il suo 13° titolo al Roland Garros eguagliando il record di 20 Slam dell’eterno rival ...

Corretja: "Il record di Rafael Nadal al Roland Garros è uno scherzo"

Home; Tennis News; Rafael Nadal; Quando Rafael Nadal ha battuto il record di Bjorn Borg per il maggior numero di successi al Roland Garros, quasi nessuno avrebbe immaginato che ne ...

Home; Tennis News; Roger Federer; Lo scorso fine settimana, Rafael Nadal si è aggiudicato il suo 13° titolo al Roland Garros eguagliando il record di 20 Slam dell’eterno rival ...Home; Tennis News; Rafael Nadal; Quando Rafael Nadal ha battuto il record di Bjorn Borg per il maggior numero di successi al Roland Garros, quasi nessuno avrebbe immaginato che ne ...