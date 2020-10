Mes | telefonata Conte-Zingaretti**

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Dopo il botta e risposta a distanza sul ricorso al fondo Salva Stati, a quanto si apprende c’è stata, nel pomeriggio, unachiarificatrice tra il premier Giuseppee il segretario dem Nicola Zingaretti. Il colloquio ha preceduto la conferenza stampa suinuti della manovra in cui il presidente del Consiglio, rispondendo alle domande dei cronisti, ha auspicato a un confronto nella maggioranza per un patto di fine legislatura.L'articolo CalcioWeb.

Giorgia Meloni non approva il Dpcm del 18 ottobre. Secondo la leader di Fratelli d'Italia occorre un cambio di paradigma sull'emergenza ...Bisogna riconoscerlo: se non siamo di nuovo ai domiciliari, è perché Giuseppe Conte s’è messo di traverso al Pd e a Roberto Speranza. Non per magnanimità, sia chiaro. Sa – gliel’ha detto Rocco Casalin ...