Juve Stabia | Padalino | “Meritavamo qualcosa in più | il pari ci sta stretto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “E’ un punto importante contro una squadra blasonata”. Così Pasquale, tecnico della, al termine della sfida con l’Avellino. “E’ una squadra che ha prodotto tanto – sottolinea – E’ pur vero che avremo meritato qualcosina in più rispetto all’Avellino. Sono queste le mie vedute dal campo. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Mi auguro di vedere una riconferma della squadra”. “Abbiamo creato tanto – conclude – Non abbiamo regalato niente in uscita. Tutto sommato è un pareggio che ci conforta che ci fa ben sperare per il futuro. Obiettivi? Sono un pò diversi tra noi e l’Avellino. Entrambe vogliono essere protagoniste in questo girone ...