Digitale | giovedì esperti a confronto su linee guida e data breach

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Le nuove Linee guida di AgID al centro di un confronto tra esperti e addetti ai lavori per capire come cambiano le regole su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il 22 ottobre Anorc organizza con l’agenzia di stampa Dire un webinar gratuito diviso in due momenti, dedicati rispettivamente alla conservazione digitale il primo, con un focus sulla ‘scomparsa’ del sistema di accreditamento, mentre il secondo tratterà della protezione dei dati personali. È il primo dei 4 ‘assaggi’ previsti entro l’anno in previsione del DIG.eat 2021, l’evento dedicato al digitale che partirà il 18 gennaio e per la prima volta sarà completamente in versione digitale con un programma distribuito nell’arco di un mese.IL 22 OTTOBRE UN DOPPIO APPUNTAMENTO