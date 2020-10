Covid, Sileri a Sky TG24: "Lockdown locali dove il sistema non regge" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alla trasmissione Timeline su Sky TG24, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha ribadito che "potrebbero essere necessari Lockdown chirurgici circoscritti laddove il sistema non regge. In quel caso potrà essere necessaria una chiusura" (Covid, GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Nella giornata di oggi, 19 ottobre, anche Walter Ricciardi - consulente del ministro della Salute Roberto Speranza - ha parlato di Lockdown mirati, che "vanno fatti subito. Non bisogna assolutamente aspettare Natale" (LE SUE PAROLE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alla trasmissione Timeline su Sky, il viceministro alla Salute Pierpaoloha ribadito che "potrebbero essere necessarichirurgici circoscritti ladilnon. In quel caso potrà essere necessaria una chiusura" (, GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Nella giornata di oggi, 19 ottobre, anche Walter Ricciardi - consulente del ministro della Salute Roberto Speranza - ha parlato dimirati, che "vanno fatti subito. Non bisogna assolutamente aspettare Natale" (LE SUE PAROLE).

Quando ci trova invece in altri contesti, come per esempio sui mezzi pubblici, come un maglione più pesante allora si può indossare la mascherina Ffp2". Lo ha affermato il viceministro della Salute,

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 19 ottobre. Cifre Covid e tabella contagi

Pierpaolo Sileri. "Valutare maggiori restrizioni a Milano, Napoli e Roma", suggerisce il virologo Pregliasco. Parte oggi, intanto, un sistema europeo di tracciamento per il coronavirus, con le app di

Quando ci trova invece in altri contesti, come per esempio sui mezzi pubblici, come un maglione più pesante allora si può indossare la mascherina Ffp2". Lo ha affermato il viceministro della Salute, ...Pierpaolo Sileri. "Valutare maggiori restrizioni a Milano, Napoli e Roma", suggerisce il virologo Pregliasco. Parte oggi, intanto, un sistema europeo di tracciamento per il coronavirus, con le app di ...