Covid | medici | Erekat è in coma

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, OCT 19 - Il segretario generale dell'Olp, Saeb, 65 anni, "è in". Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove è ricoverato da ieri. "Ha trascorso una notte ...

GassmanGassmann : Davvero,ma di cuore, a tutti i medici, assistenti sanitari,infermieri,a tutti coloro che stanno tornando sotto pres… - Adnkronos : #Covid, l'appello dei medici: 'State a casa' - Comincini : In emergenza sanitaria bisogna garantire l’apertura h24 e 7/7 di tutte le strutture sanitarie che si occupano di… - francoliver2 : RT @gabrillasarti2: Solo io ricordo a Giugno i medici e virologi che dicevano, abbiamo fatto errori x un virus sconoscito, errore spedaliz… - MariaAdeleNari : RT @GassmanGassmann: Davvero,ma di cuore, a tutti i medici, assistenti sanitari,infermieri,a tutti coloro che stanno tornando sotto pressio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici

Agenzia ANSA

Si sta inoltre lavorando, sulla scia di quanto stabilito dalla Regione, per dare modo ai medici di Medicina generale di poter effettuare i tamponi ai cittadini che non rientrano nei protocolli anti ...In questo momento, Erekat ''soffre di una infezione batterica, oltre al coronavirus''. Erekat è stato trasferito ieri dalla sua residenza di Gerico (Cisgiordania) all'ospedale Hadassah Ein Karem ...