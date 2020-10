Aprilia RS 660, prezzo info e caratteristiche (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Aprilia RS 660 è esattamente la moto che mancava in un mercato a due ruote che da anni segue i soliti schemi senza uscirne quasi mai. È una sportiva di media cilindrata, un concetto che quasi tutti i costruttori hanno abbandonato da anni, escludendo alcuni mezzi estremi buoni praticamente solo per la guida in pista. La RS 660, invece no, è versatile e perfettamente equilibrata, una motocicletta ideale per divertirsi nei contesti stradali, ma che permette anche qualche digressione in pista senza bisogno di modifiche. Complici le nuove tendenze del mercato, questa Aprilia può intercettare una nuova generazione di motociclisti, che magari sono scesi dalla RS 125 e non sono ancora pronti per salire sulla RSV4, che costa 20.000 euro ha 200 CV. Il bicilindrico parallelo della RS 660 ne ha 100 CV a 10.500 giri, con 67 Nm di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) LaRS 660 è esattamente la moto che mancava in un mercato a due ruote che da anni segue i soliti schemi senza uscirne quasi mai. È una sportiva di media cilindrata, un concetto che quasi tutti i costruttori hanno abbandonato da anni, escludendo alcuni mezzi estremi buoni praticamente solo per la guida in pista. La RS 660, invece no, è versatile e perfettamente equilibrata, una motocicletta ideale per divertirsi nei contesti stradali, ma che permette anche qualche digressione in pista senza bisogno di modifiche. Complici le nuove tendenze del mercato, questapuò intercettare una nuova generazione di motociclisti, che magari sono scesi dalla RS 125 e non sono ancora pronti per salire sulla RSV4, che costa 20.000 euro ha 200 CV. Il bicilindrico parallelo della RS 660 ne ha 100 CV a 10.500 giri, con 67 Nm di ...

