(Di domenica 18 ottobre 2020) La vittima, 35 anni, si trovava in un appartamento insieme a un'amica e un altro inquilino. Ancora sconosciuta la dinamica della tragedia

StraNotizie : Umbertide, litigio finisce a coltellate, ucciso un uomo - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Umbertide, litigio finisce a coltellate, ucciso un uomo - cronaca_news : Umbertide, litigio finisce a coltellate, ucciso un uomo - repubblica : Umbertide, litigio finisce a coltellate, ucciso un uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Umbertide litigio

PERUGIA, 18 OTT - Un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Umbertide. I carabinieri che stanno indagando ... L'omicidio è avvenuto all'interno di un appartamento, al culmine di ...La scorsa notte un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate a Umbertide, in provincia di Perugia ... L'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio in un appartamento in cui abitavano ...