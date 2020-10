Traffico Roma del 18-10-2020 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) Luceverdeuna buona domenica a trovarti dalle redazione in studio Daniele guerrisi ancora disagi sulla Tiburtina in località Sette Ville a causa di un incidente ilè bloccato nel tratto compreso tra via della Tenuta del Cavaliere e Bagni di Tivoli in zona La Rustica attenzione un incidente avvenuto in via Delia all’altezza di via Fossalto un invito alla prudenza Coloro che sono in viaggio su via Cristoforo Colombo è segnalato olio sul manto stradale nel sottopasso con la via Pontina in direzione del centro città in pieno svolgimento la manifestazione via libera lungo un percorso ciclopedonale di 15 km strade chiuse quindi tra centro esquilino tiburtina-termini pinciano Prati Porta San Sebastiano e Appia Antica deviate anche le linee bus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...