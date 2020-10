Serie C, Lucchese-Como posticipata a lunedì 18 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Covid-19 continua a non dar pace al calcio. Dopo i già numerosi rinvii avvenuti nel campionato di Serie C, anche il match tra Lucchese e Como, in programma oggi alle 17:30 e valevole per la quinta giornata del girone A, è stato posticipato. Nel primo pomeriggio il club toscano ha comunicato, attraverso una nota, di un caso di positività all’interno del gruppo squadra. Per tale motivo la Lega ha optato per il rinvio della gara, che verrò recuperata domani, lunedì 18 ottobre, alle 17,30. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Covid-19 continua a non dar pace al calcio. Dopo i già numerosi rinvii avvenuti nel campionato diC, anche il match tra, in programma oggi alle 17:30 e valevole per la quinta giornata del girone A, è stato posticipato. Nel primo pomeriggio il club toscano ha comunicato, attraverso una nota, di un caso di positività all’interno del gruppo squadra. Per tale motivo la Lega ha optato per il rinvio della gara, che verrò recuperata domani, lunedì 18, alle 17,30.

Il Covid-19 continua a non dar pace al calcio. Dopo i già numerosi rinvii avvenuti nel campionato di Serie C, anche il match tra Lucchese e Como, in programma oggi alle 17:30 e valevole per la quinta ...

Il Covid-19 continua a non dar pace al calcio. Dopo i già numerosi rinvii avvenuti nel campionato di Serie C, anche il match tra Lucchese e Como, in programma oggi alle 17:30 e valevole per la quinta ...