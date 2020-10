Roma-Benevento, i convocati di Fonseca: tornano Juan Jesus e Fazio (Di domenica 18 ottobre 2020) Alle 20:45 la Roma ospita il Benevento di Pippo Inzaghi nel primo posticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Tante le novità, viste le assenze sia per infortunio (Smalling) che per contagio da coronavirus (Diawara e Calafiori). C’è da segnalare il ritorno nell’elenco di Juan Jesus e Fazio che non hanno trovato una sistemazione sul mercato. Prima convocazione per Borja Mayoral che si giocherà il posto con Dzeko mentre Fonseca chiama anche i giovani Boer, Darboe e Zalewski. I convocati: Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Alle 20:45 laospita ildi Pippo Inzaghi nel primo posticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Tante le novità, viste le assenze sia per infortunio (Smalling) che per contagio da coronavirus (Diawara e Calafiori). C’è da segnalare il ritorno nell’elenco diche non hanno trovato una sistemazione sul mercato. Prima convocazione per Borja Mayoral che si giocherà il posto con Dzeko mentrechiama anche i giovani Boer, Darboe e Zalewski. I: Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer Difensori: Ibanez,, Santon,, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, ...

