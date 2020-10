In digitale gli scritti di S. Lorenzo da Brindisi grazie a Bim e la parrocchia di Olera (Di domenica 18 ottobre 2020) Digitalizzate a Bergamo le opere di San Lorenzo da Brindisi: prese il nome da un sacerdote orobico e fu nominato Dottore della Chiesa da Giovanni XXIII. Nell’operazione anche i testi di padre Soderini di Cipro. L’iniziativa è stata promossa dalla parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Olera grazie a un contributo economico del Bim (Bacino imbrifero montano) di Bergamo e in collaborazione con la Provincia veneta dei Cappuccini. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 18 ottobre 2020) Digitalizzate a Bergamo le opere di Sanda: prese il nome da un sacerdote orobico e fu nominato Dottore della Chiesa da Giovanni XXIII. Nell’operazione anche i testi di padre Soderini di Cipro. L’iniziativa è stata promossa dallaSan Bartolomeo Apostolo dia un contributo economico del Bim (Bacino imbrifero montano) di Bergamo e in collaborazione con la Provincia veneta dei Cappuccini.

«A che serve avere una biblioteca se non c’è un bibliotecario? Meglio chiuderla! È vero, col digitale ci siamo allontanati tutti dal libro cartaceo, chi più chi meno, ma ci sono situazioni in cui ques ...

COVID, VERSO NUOVO DPCM: CONTE PARLA ALLE 18; REGIONI, “STRETTA LOCALIZZATA SUI LOCALI”

ROMA – Giornata chiave per le misure anti-Covid, che verranno poi illustrate dal premier Conte in tv nel pomeriggio, verso le 18. Terminata da poco, infatti, la riunione tra governo Regioni ed Enti lo ...

