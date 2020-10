Coronavirus | febbre e alta e convulsioni | in Sicilia bimba di 18 mesi positiva

(Di domenica 18 ottobre 2020) Arrivano brutte notizie dalla: unadi 18è risultataal. Sfortunatamente, la piccola ha accusato diversi sintomi, tra cui. Portata in ospedale, al pronto soccorso infettivologico del Sant’Elia di Cnissetta, dai genitori, laè stata sottoposta a tampone, risultato positivo. I medici della struttura ospedaliera hanno poi disposto il trasferimento della piccola in ambulanza all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo.L'articolo MeteoWeb.

repubblica : Coronavirus, Pellegrini: 'Prima notte senza febbre, ma ho perso gusto e olfatto' [aggiornamento delle 13:31] - RaiSport : ?? #Rossi: 'Non ho più la #febbre ma è dura stare a casa' 'Non vedo nessuno, è abbastanza noioso. Adesso sto bene, s…

Cagliari, 16 ott 16:26 - (Agenzia Nova) - Si aggrava il bilancio delle vittime da coronavirus in Sardegna ... con problemi respiratori e febbre. Il 62enne di San Basilio è deceduto durante la notte."Quarto giorno di quarantena - scrive in una story su Instagram la campionessa - Stanotte è stata la prima notte che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho la avuto febbre ... brutta ...