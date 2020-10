Streghe | Rose McGowan risponde a Sarah Jeffery | I nostri commenti nulla a che vedere con la razza

(Di sabato 17 ottobre 2020)ha risposto aJeffrey dopo che la star del reboot diha accusato il vecchio cast di aver criticato la serie per via della presenza di donne di colore. Un botta e risposta traJeffrey, protagonista del reboot di, e il vecchio cast della serie tv originale, tra cuiche ha risposto aidell'attrice, affermando che le critiche fatte al nuovo show non hannoa che fare con ladelle protagoniste., interprete di Maggie nel reboot di, ha infatti recentemente risposto alle forti critiche mosse dal vecchio cast, composto da Holly Marie Combs, Alyssa Milano e ...

Movieplayer.it

Rose McGowan ha risposto a Sarah Jeffrey dopo che la star del reboot di Streghe ha accusato il vecchio cast di aver criticato la serie per via della presenza di donne di colore. Un botta e risposta tr ...