Osimhen | «Ho realizzato i miei sogni attraverso Dio»

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, dopo il primo gol realizzato con la maglia del Napoli, ha celebrato l'evento sui social. «Avendo realizzato tutto ciò che pensavo fosse impossibile attraverso Dio, ora conosco meglio necessario tempo per alcuni obiettivi e desideri illimitati. Dio è il più grande» ha scritto su Twitter.

