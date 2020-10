Milito: 'Lautaro-Lukaku perfetti. Messi all'Inter? Giusto provarci' (Di sabato 17 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

danisailor7 : RT @passione_inter: Milito: 'Inter da scudetto. Assenze? Noi nel 2010 vincemmo in 9. Lautaro è felice all'Inter. E su Messi...' - https://t… - sportli26181512 : Milito: 'Lautaro-Lukaku perfetti insieme. Messi all'Inter? Giusto provarci': Milito: 'Lautaro-Lukaku perfetti insie… - FcInterNewsit : Milito: 'Inter, Conte è l'allenatore giusto per vincere. Lautaro e Lukaku perfetti insieme. Messi? Ci si deve crede… - passione_inter : Milito: 'Inter da scudetto. Assenze? Noi nel 2010 vincemmo in 9. Lautaro è felice all'Inter. E su Messi...' -… - Cucciolina96251 : RT @Luca_Cilli: Diego Milito: 'Lautaro è un grande, però ci sono giovani argentini che stanno emergendo. Al Racing ad esempio c'è Reniero.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milito Lautaro Milito: "Lautaro-Lukaku perfetti insieme. Messi all'Inter? Giusto provarci" La Gazzetta dello Sport Milito: 'Messi all'Inter, bisogna crederci! Lautaro è felice a Milano, avrei voluto giocare con Ibra'

Diego Milito dice la sua sul derby di Milano ... L'Inter troverà stimoli nuovi e farà una grande partita". "A Lautaro serviva solo tempo per esplodere: aveva dimostrato subito la sua classe, ma dopo ...

Cassano: “Conte è obbligato a vincere. Inter? Un sogno realizzato. Eriksen è un top player”

Diego Milito ma non solo. Anche Antonio Cassano si è concesso ... Ha avuto Vidal e Hakimi, è rimasto Lautaro, ha una squadra più forte dello scorso anno. Pirlo diventerà un grande allenatore, ma è al ...

Diego Milito dice la sua sul derby di Milano ... L'Inter troverà stimoli nuovi e farà una grande partita". "A Lautaro serviva solo tempo per esplodere: aveva dimostrato subito la sua classe, ma dopo ...Diego Milito ma non solo. Anche Antonio Cassano si è concesso ... Ha avuto Vidal e Hakimi, è rimasto Lautaro, ha una squadra più forte dello scorso anno. Pirlo diventerà un grande allenatore, ma è al ...