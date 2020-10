Milan: Ibrahimovic calciatore più anziano a segnare in un derby (Di sabato 17 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic entra nella storia del derby di Milano: con il gol di stasera, lo svedese diventa il giocatore più anziano ad andare in gol Zlatan Ibrahimovic entra nella storia del derby di Milano. Il centravanti del Milan, autore di una doppietta in poco più di 15 minuti, diventa il calciatore più anziano ad aver segnato nel derby di Milano. Doppietta che non lascia scampo ad Handanovic che aveva intercettato il rigore in occasione del primo gol. Ibrahimovic a 39 anni e 14 giorni supera Liedholm, marcatore a 38 anni, 5 mesi e 18 giorni. A 39 anni e 14 giorni, Zlatan Ibrahimovic diventa il giocatore più vecchio a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Zlatanentra nella storia deldio: con il gol di stasera, lo svedese diventa il giocatore piùad andare in gol Zlatanentra nella storia deldio. Il centravanti del, autore di una doppietta in poco più di 15 minuti, diventa ilpiùad aver segnato neldio. Doppietta che non lascia scampo ad Handanovic che aveva intercettato il rigore in occasione del primo gol.a 39 anni e 14 giorni supera Liedholm, marcatore a 38 anni, 5 mesi e 18 giorni. A 39 anni e 14 giorni, Zlatandiventa il giocatore più vecchio a ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic Milan, il ritorno di Ibrahimovic per tornare a vincere il derby con l'Inter Sky Sport Inter-Milan 0-2, La Diretta raddoppio e doppietta per Ibra

All. Conte. MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. Metti mi piace su Facebook per vedere ...

Inter-Milan: Leao che dribbling e Ibrahimovic ancora in gol, è doppietta (VIDEO)

Show del Milan a San Siro, i rossoneri sono già avanti 2-0. È ancora Zlatan Ibrahimovic a segnare il gol per la squadra di Pioli con una vera e propria zampata a due passi da Handanovic. Spettacolare ...

