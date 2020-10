Inter Milan: Brozovic disastroso, Calhanoglu gli fa girare la testa (Di sabato 17 ottobre 2020) Sul risultato di Inter Milan ha pesato la pessima prestazione di Brozovic, incapace di creare gioco e contenere le incursioni di Calhanoglu Il giocatore più determinante di Inter Milan? Marcelo Brozovic… No, non è una battuta, perché la serata del croato è stata da horror. Nessuna sorpresa, per carità, perché negli ultimi mesi il suo rendimento è stato quanto mai insufficiente. Nessuno l’ha voluto, questa è la verità. Se fosse arrivata una congrua offerta, ora Epic Brozo non sarebbe più un giocatore nerazzurro e, forse, pesa anche questo nel suo atteggiamento completamente spaesato. In un primo tempo difficilissimo per tutta la squadra di Antonio Conte, il regista non ha mai saputo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Sul risultato diha pesato la pessima prestazione di, incapace di creare gioco e contenere le incursioni diIl giocatore più determinante di? Marcelo… No, non è una battuta, perché la serata del croato è stata da horror. Nessuna sorpresa, per carità, perché negli ultimi mesi il suo rendimento è stato quanto mai insufficiente. Nessuno l’ha voluto, questa è la verità. Se fosse arrivata una congrua offerta, ora Epic Brozo non sarebbe più un giocatore nerazzurro e, forse, pesa anche questo nel suo atteggiamento completamente spaesato. In un primo tempo difficilissimo per tutta la squadra di Antonio Conte, il regista non ha mai saputo ...

