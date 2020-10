Covid in Campania | De Luca | “Devo subito smentire una notizia | si tratta di fake news”

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - TgLa7 : ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi c… - TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - Profilo3Marco : RT @ilfattoblog: Covid, il questionario della Regione Campania chiede i sintomi a tutti. Anche ai deceduti [LEGGI] @januariapiromal https:… - GiovanniMerol : RT @MinistroEconom1: Il Governatore De Luca, preoccupato dalla gestione dell'emergenza Covid, ha chiuso le scuole e le università della Cam… -

Roma - L'emergenza Covid in Italia ha fatto scattare nuove regole per matrimoni ... della didattica online a Scuola e il coprifuoco alle 22.00, come già stabilito in Campania.Una Toscana con un tasso di crescita del contagio da coronavirus tra i più alti in Italia. A certificarlo sono le stime dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute che valutano il c ...