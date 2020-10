Buffon primo calciatore a giocare 650 partite in Serie A (Di domenica 18 ottobre 2020) Gianluigi Buffon è il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze in Serie A. Ha riferirlo è OptaPaolo. Addirittura sette dei suoi 10 compagni di squadra titolari in questo incontro non erano nati quando lui ha fatto il suo esordio in Serie A (novembre 1995). A Crotone non è riuscito a respingere il rigore di Simy, la sua Juventus ha pareggiato 1-1. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Gianluigiè ilgiocatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze inA. Ha riferirlo è OptaPaolo. Addirittura sette dei suoi 10 compagni di squadra titolari in questo incontro non erano nati quando lui ha fatto il suo esordio inA (novembre 1995). A Crotone non è riuscito a respingere il rigore di Simy, la sua Juventus ha pareggiato 1-1. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 650 - Gianluigi #Buffon è il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze in Serie A - ben sette dei… - campi9ni_38 : RT @OptaPaolo: 650 - Gianluigi #Buffon è il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze in Serie A - ben sette dei suoi 10 c… - eleitaliana : RT @TUTTOJUVE_COM: BUFFON il primo giocatore a tagliare traguardo delle 650 presenze in A - BiancoNero1905 : BUFFON il primo giocatore a tagliare traguardo delle 650 presenze in A - albertomarti : RT @OptaPaolo: 650 - Gianluigi #Buffon è il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 650 presenze in Serie A - ben sette dei suoi 10 c… -