Atp Colonia 2 2020: programma, date, orari e copertura tv con Sinner (Di sabato 17 ottobre 2020) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp 250 di Colonia 2020, appuntamento in programma da lunedì 19 a domenica 25 ottobre. Jannik Sinner parteciperà usufruendo di una Wild Card, mentre Alexander Zverev, Gael Monfils e Denis Shapovalov rappresentano le prime tre teste di serie. L’evento non verrà trasmesso da alcuna emittente italiana, sebbene vi sia l’opportunità di seguirlo tramite la piattaforma TennisTv, previo abbonamento. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito alle sfide in programma, con particolare attenzione al percorso di Sinner. programma COMPLETO ATP ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Il, le, glie latv dell’Atp 250 di, appuntamento inda lunedì 19 a domenica 25 ottobre. Jannikparteciperà usufruendo di una Wild Card, mentre Alexander Zverev, Gael Monfils e Denis Shapovalov rappresentano le prime tre teste di serie. L’evento non verrà trasmesso da alcuna emittente italiana, sebbene vi sia l’opportunità di seguirlo tramite la piattaforma TennisTv, previo abbonamento. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito alle sfide in, con particolare attenzione al percorso diCOMPLETO ATP ...

ATP Colonia 2: Il tabellone di Quali. Nessun azzurro presente. Herbert non iscritto entra come alternates da testa di serie n.1 LiveTennis.it TENNIS: TORNEO COLONIA. BAUTISTA AGUT ULTIMO SEMIFINALISTA

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Roberto Bautista Agut e' l'ultimo semifinalista del 'bett1HULKS Indoors', Atp 250 in corso sull'hard indoor di Colonia (Germania), con un montepremi pari a 325.610 eur ...

Shapovalov batte Wawrinka a San Pietroburgo, bene Aliassime a Colonia

I due giovani canadesi avanzano nei rispettivi tornei: bella vittoria del mancino contro Wawrinka, Auger liquida Albot. Avanzano anche Rublev e Zverev nei tornei di casa ...

