Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv sesta giornata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Prosegue la Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley: ecco programma, date, orari e come seguire in tv e streaming le partite della sesta giornata di andata. Si inizia con l’anticipo del sabato tra Novara e Brescia, per poi proseguire con tutti gli altri match nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2020. Casalmaggiore ospiterà la combattiva Chieri, mentre la sorprendente neopromossa Trento scenderà sul campo di Firenze. Perugia ospita la capolista Conegliano, mentre Busto Arsizio sfiderà Scandicci. Turno di riposo per la Saugella Monza. Il match tra Cuneo e Bergamo è invece rinviato a data da destinarsi per alcune positività al Covid nella squadra piemontese. ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Prosegue laA1di: eccoe come seguire in tv e streaming le partite delladi andata. Si inizia con l’anticipo del sabato tra Novara e Brescia, per poi proseguire con tutti gli altri match nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre. Casalmaggiore ospiterà la combattiva Chieri, mentre la sorprendente neopromossa Trento scenderà sul campo di Firenze. Perugia ospita la capolista Conegliano, mentre Busto Arsizio sfiderà Scandicci. Turno di riposo per la Saugella Monza. Il match tra Cuneo e Bergamo è invece rinviato a data da destinarsi per alcune positività al Covid nella squadra piemontese. ...

sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: ecco il programma completo e dove vedere i match della sesta giornata di and… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Volley - Si torna a giocare dopo sette mesi e con le limitazioni. Galatina in trasferta con… - pu24it : Volley, ufficializzati i gironi di Serie C e D | - Alessandria24C : Volley - L'Alessandria Volley pronta a stupire in Serie D maschile - trentinovolley : ???? | UNITRENTO VOLLEY #SerieA3CredemBanca, sabato sera l'esordio nel girone Bianco di regular season: alle 20.30 a… -