UFFICIALE | Sampdoria, tre contagiati dal Coronavirus. C'è l'annuncio (Di venerdì 16 ottobre 2020) La gara di domani contro la Lazio, però, non è a rischio. Si tratta di un calciatore della Primavera e due dipendenti: tutti asintomatici e già isolati Leggi su 90min (Di venerdì 16 ottobre 2020) La gara di domani contro la Lazio, però, non; a rischio. Si tratta di un calciatore della Primavera e due dipendenti: tutti asintomatici e già isolati

