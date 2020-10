Torino | sei positività nella Primavera | “Sono asintomatici”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Altri casi di positività nel calcio italiano. Si è acceso un focolaiodelcon sei casi accertati, oltre al positivo trovatogiornata di ieri. “I ragazzi, asintomatici, sono stati messi in isolamento”, spiega il club, rendendo noto che “al momento le attività della squadrasono state sospese: tutti i componenti del gruppo – si legge in una nota – squadra sono in isolamento fiduciario e saranno sottoposti a nuovi test”.