Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, con Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina in giro per Firenze (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara a passeggio con Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina. Tina Cipollari continua a frequentare Giorgio Manetti, ex cavaliere di “Uomini e donne,” che sotto i riflettori della trasmissione è stato il compagno di Gemma Galgani, acerrima nemica della celebre opinionista del programma di Maria De Filippi. Tina Cipollari è pendolare per amore e, registrazioni delle trasmissione e impegni con i figli permettendo, trascorre molto tempo a Firenze, dove il fidanzato Vincenzo Ferrara ha un ristorante. Durante la trasferta Tina ha deciso ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 16 ottobre 2020)a passeggio cone lacontinua a frequentare, ex cavaliere di “Uomini e donne,” che sotto i riflettori della trasmissione è stato il compagno di Gemma Galgani, acerrima nemica della celebre opinionista del programma di Maria De Filippi.è pendolare per amore e, registrazioni delle trasmissione e impegni con i figli permettendo, trascorre molto tempo a, dove il fidanzatoha un ristorante. Durante la trasfertaha deciso ...

basicallysophee : @filtryylovesick È talmente inutile che nemmeno tina cipollari si ricordava di lui?? - ValentinaDiVita : @Eleonor22849454 Ma infatti prima di uomini e donne chi lo conosceva? NESSUNO?? manco Tina Cipollari se lo ricordava FIGURATI - aurotpwk : RT @ppatrickat: 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non ti ha r… - _XheDirectioner : RT @ppatrickat: 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non ti ha r… - ppatrickat : 'LUI È TOMMASO ZORZI MA IO SONO ANDREA ZELLETTA' ah comodino, anche meno che sei 'famoso' per uomini e donne e non… -