Santelli | commozione e applausi per l' ultimo saluto a Cosenza

Cosenza (ITALPRESS) – commozione, fiori e lunghi applausi hanno accompagnato l'ultimo saluto a Jole Santelli nella sua Cosenza. I funerali della presidente della Regione Calabria, scomparsa ieri all'età di 51 anni, sono stati celebrati nella chiesa di San Nicola della città bruzia. Oltre a familiari, parenti e amici della governatrice, erano presenti anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rappresentanti del Parlamento, delle istituzioni regionali e locali."Quello che viviamo oggi è un momento di sconforto per la morte di Jole Santelli", ha detto nella sua omelia ...

Grande commozione oggi durante la cerimonia funebre del presidente della Regione, Jole Santelli, che si è celebrata, nel rispetto delle norme anti-Covid, nella chiesa di San Nicola a Cosenza. Alla ...

Funerali Santelli, l'omelia di monsignor Nolè: «Jole testimone di dignità e coraggio»

FOTO | L'arcivescovo di Cosenza durante le esequie ha ricordato la figura della presidente e la malattia contro cui ha a lungo combattuto. Si è poi rivolto ai rappresentanti delle istituzioni nazional ...

FOTO | L'arcivescovo di Cosenza durante le esequie ha ricordato la figura della presidente e la malattia contro cui ha a lungo combattuto. Si è poi rivolto ai rappresentanti delle istituzioni nazional ...