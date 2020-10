Professore di storia decapitato in strada da un ragazzo di 18 anni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dramma a Parigi dove un uomo è stato decapitato in strada da un ragazzo di appena 18 anni. Secondo quanto trapelato, il 18enne ha invocato Allah prima di compiere il gesto. Immediato l’intervento delle forze speciali di polizia che hanno ucciso il ragazzo. Un nuovo attacco che arriva ad appena 3 settimane da quello con protagonista un giovane pakistano di 25 anni che ha iniziato ad aggredire diversi passanti di fronte alla vecchia sede di Charlie Hebdo. decapitato in strada a Parigi La Francia intera è attonita per il violento omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima era un Professore di storia e geografia che lavorava presso il liceo del Bois d’Aulne, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dramma a Parigi dove un uomo è statoinda undi appena 18. Secondo quanto trapelato, il 18enne ha invocato Allah prima di compiere il gesto. Immediato l’intervento delle forze speciali di polizia che hanno ucciso il. Un nuovo attacco che arriva ad appena 3 settimane da quello con protagonista un giovane pakistano di 25che ha iniziato ad aggredire diversi passanti di fronte alla vecchia sede di Charlie Hebdo.ina Parigi La Francia intera è attonita per il violento omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima era undie geografia che lavorava presso il liceo del Bois d’Aulne, ...

