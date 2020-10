Penne con porcini pancetta e panna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le sono un primo originale e pieno di sapore, un piatto ricco da utilizzare sia per un pasto quotidiano che per un’occasione speciale, una cena tra amici o parenti. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Penne2 patate medie1 pezzetto di cipolla200 g di pancetta a cubetti affumicata200 g di porcini (anche surgelati)2-3 cucchiai di panna40 g di parmigiano reggiano grattugiatoPepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.1 ciuffo di prezzemolo1 spicchietto d’aglioOlio evo q.b.Per preparare le iniziate sbucciando le patate e tagliandole a cubetti, poi sbollentate in acqua per una decina di minuti. Scolate e mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete la cipolla e l’aglio e fate rosolare i funghi ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le sono un primo originale e pieno di sapore, un piatto ricco da utilizzare sia per un pasto quotidiano che per un’occasione speciale, una cena tra amici o parenti. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di2 patate medie1 pezzetto di cipolla200 g dia cubetti affumicata200 g di(anche surgelati)2-3 cucchiai di40 g di parmigiano reggiano grattugiatoPepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.1 ciuffo di prezzemolo1 spicchietto d’aglioOlio evo q.b.Per preparare le iniziate sbucciando le patate e tagliandole a cubetti, poi sbollentate in acqua per una decina di minuti. Scolate e mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete la cipolla e l’aglio e fate rosolare i funghi ...

