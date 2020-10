PD / Cinque Stelle: “cambiamento? uno step evolutivo necessario (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’incontro “non ufficiale” tra Venuti e Santangelo sta suscitando un dibattito soprattutto tra gli iscritti al Movimento grillino. Ieri su questo giornale, rispondendo ad una nostra “provocazione”, è intervenuta la consigliera comunale Francesca Trapani che è molto drastica nell’esprimere un giudizio negativo. Molto più possibilista l’altra consigliera al comune di Trapani Chiara Cavallino che ci... L'articolo PD / Cinque Stelle: “cambiamento? uno step evolutivo necessario puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’incontro “non ufficiale” tra Venuti e Santangelo sta suscitando un dibattito soprattutto tra gli iscritti al Movimento grillino. Ieri su questo giornale, rispondendo ad una nostra “provocazione”, è intervenuta la consigliera comunale Francesca Trapani che è molto drastica nell’esprimere un giudizio negativo. Molto più possibilista l’altra consigliera al comune di Trapani Chiara Cavallino che ci... L'articolo PD /: “cambiamento? unopuoi vederlo su: Tvio Trapani.

tonydes66 : RT @SCasadei: Ma...i big del Movimento si rendono contoche se non fanno quadrato intorno a @virginiaraggi il segnale che danno all'elettor… - vartuli_rosa : Un ottimo lavoro in quasi 5 anni per la città di Torino a cura del Sindaco del Movimento Cinque Stelle dr.ssa Chiara Appendino - malumichi : RT @Giusepp07184707: @francotaratufo2 @erretti42 Prendono il loro stipendio per denigrare il Governo, il Presidente Giuseppe Conte e il Mov… - malumichi : RT @vartuli_rosa: Ascoltate Tiziana Beghin Parlamentare Europeo del Movimento Cinque Stelle - vartuli_rosa : Ascoltate Tiziana Beghin Parlamentare Europeo del Movimento Cinque Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Cinque Stelle, i timori di un flop per un congresso «virtuale» Corriere della Sera Centrosinistra e M5S attaccano la maggioranza: “Non vuole discutere di sanità”

E’ il duro attacco dei gruppi di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle dopo il consiglio comunale di ieri. “Per questa ragione il fatto che la sanità non fosse la priorità del Sindaco e della ...

Calabria: cordoglio dei 5 Stelle per la morte della presidente Santelli,...0

«Ci addolora la scomparsa prematura della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, cha stava con forza e coraggio stava lottando contro un brutto male». Lo affermano, in una nota, i parlament ...

E’ il duro attacco dei gruppi di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle dopo il consiglio comunale di ieri. “Per questa ragione il fatto che la sanità non fosse la priorità del Sindaco e della ...«Ci addolora la scomparsa prematura della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, cha stava con forza e coraggio stava lottando contro un brutto male». Lo affermano, in una nota, i parlament ...