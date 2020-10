Pallamano | la Jomi Salerno ospita Oderzo per la quinta giornata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ci siamo, domani (sabato 17 ottobre) è il giorno di– Mechanic System. Alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo (inizio ore 18:30) nel big match dellad’andata si affronteranno le due attuali capolista del massimo campionato. Quanto accaduto nello scorso turno di campionato ha sicuramente aggiunto interesse al match di domani pomeriggio, la sconfitta dell’Alì Best Espresso Mestrino ed il pareggio del Brixen, insieme alla quarta vittoria consecutiva di salernitane e venete ha regalato il primato alle due formazioni. La società salernitana ha deciso di far disputare anche l’incontro in programma sabato a porte chiuse. La partita sarà visibile in streaming sulla ...