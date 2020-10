MotoGP | GP Aragon 2020 | risultati e classifica FP1 Svetta Maverick Vinales | secondo Franco Morbidelli

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Motomondialeè ripreso oggi, venerdì 16 ottobre, con il GP di, che si disputerà al MotorLand, ed è valido come decima prova del calendario della. Stamane si è appena conclusa la prima delle due consuete sessioni delle prove libere della durata di 45′. Così gli italiani:, 15° Danilo Petrucci,17° Andrea Dovizioso, 21° Francesco Bagnaia, mentre Valentino Rossi è stato bloccato dal Coronavirus.FP1GP1 M. VIÑALES 1:49.8662 F.+0.085 3 F. QUARTARARO +0.276 4 T. NAKAGAMI +0.560 5 P. ESPARGARO +0.598 6 C. CRUTCHLOW +0.732 7 A. RINS +0.855 8 J. MIR ...

Il coronavirus continua a condizionare il Motomondiale 2020. Valentino Rossi, risultato positivo al Covid-19, non prenderà parte al week end del GP di Aragon della MotoGP, ma non è l'unico pilota a ...Il pilota lombardo di Moto3 fermato dal governo spagnolo: è in quarantena nel suo motorhome all’interno del circuito di Aragon ...