L’ex Juventus Marchisio pensa ad un futuro in… politica (Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudio Marchisio è stato un ottimo centrocampista, grande protagonista con la maglia della Juventus. Adesso ha iniziato la carriera da commentatore ma il futuro potrebbe essere in… politica. La conferma è arrivata direttamente dal Principino in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’. “I problemi del calcio sono gli stessi del mondo. Un tempo la passione era quella delle discussioni da bar. Oggi la più pura concezione del calcio è andata persa e i genitori che accompagnano i figli al calcetto vivono con l’ansia di vederli diventare professionisti”. “Io dirigente? Lo farei, a patto di avere carta bianca. Altrimenti sarebbe davvero inutile”. “Non ho mai conosciuto un calciatore omosessuale, o almeno ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Claudioè stato un ottimo centrocampista, grande protagonista con la maglia della. Adesso ha iniziato la carriera da commentatore ma ilpotrebbe essere in…. La conferma è arrivata direttamente dal Principino in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’. “I problemi del calcio sono gli stessi del mondo. Un tempo la passione era quella delle discussioni da bar. Oggi la più pura concezione del calcio è andata persa e i genitori che accompagnano i figli al calcetto vivono con l’ansia di vederli diventare professionisti”. “Io dirigente? Lo farei, a patto di avere carta bianca. Altrimenti sarebbe davvero inutile”. “Non ho mai conosciuto un calciatore omosessuale, o almeno ...

