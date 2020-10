Inzaghi: “Ci siamo meritati di giocare all’Olimpico. Fonseca mi piace” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Torna il campionato dopo gli impegni delle nazionali e il Benevento scenderà in campo per la prima volta in notturna nel quarto turno di serie A. Domenica, ore 20:45, i giallorossi di Pippo Inzaghi saranno ospiti della Roma di Paulo Fonseca. A presentare il match dell’Olimpico è lo stesso tecnico della Strega, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Nazionali – Sono rientrai bene, hanno giocato tutti due partite ma per fortuna giochiamo domenica sera e hanno tempo di recuperare. Ho ancora due allenamenti e ho tempo di decidere. Recuperiamo anche Tello, un giocatore importante per noi. Condizioni – Con la Primavera abbiamo dato riposo a chi aveva giocato tre partite. Lapadula si sta allenando bene, penso sia pronto. Deciderò se farlo partire dall’inizio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Torna il campionato dopo gli impegni delle nazionali e il Benevento scenderà in campo per la prima volta in notturna nel quarto turno di serie A. Domenica, ore 20:45, i giallorossi di Pipposaranno ospiti della Roma di Paulo. A presentare il match dell’Olimpico è lo stesso tecnico della Strega, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Nazionali – Sono rientrai bene, hanno giocato tutti due partite ma per fortuna giochiamo domenica sera e hanno tempo di recuperare. Ho ancora due allenamenti e ho tempo di decidere. Recuperiamo anche Tello, un giocatore importante per noi. Condizioni – Con la Primavera abbiamo dato riposo a chi aveva giocato tre partite. Lapadula si sta allenando bene, penso sia pronto. Deciderò se farlo partire dall’inizio ...

