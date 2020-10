GF Vip 5, Stefano Bettarini: lo sfogo durissimo sulla ex Dayane Mello (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non usa mezzi termini Stefano Bettarini, che con Dayane Mello in passato ha avuto un brevissimo ma bollente flirt. L’ex marito di Simona Ventura, oggi felicemente fidanzato con la giovanissima Nicoletta Larini, e la modella brasiliana che si trova attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto in passato una relazione lampo ma alquanto bollente. Tutto è accaduto qualche anno fa, quando si trovavano entrambi in Honduras per il reality show l’Isola dei Famosi: lui nelle vesti di inviato di Alessia Marcuzzi, lei nei panni di naufraga eliminata quasi subito. Il flirt finì male, tra accuse reciproche, ben prima che il reality show terminasse. Ma Bettarini ritiene di conoscere la Mello sufficientemente bene per poter fare un ritratto preciso di lei e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non usa mezzi termini, che conin passato ha avuto un brevissimo ma bollente flirt. L’ex marito di Simona Ventura, oggi felicemente fidanzato con la giovanissima Nicoletta Larini, e la modella brasiliana che si trova attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto in passato una relazione lampo ma alquanto bollente. Tutto è accaduto qualche anno fa, quando si trovavano entrambi in Honduras per il reality show l’Isola dei Famosi: lui nelle vesti di inviato di Alessia Marcuzzi, lei nei panni di naufraga eliminata quasi subito. Il flirt finì male, tra accuse reciproche, ben prima che il reality show terminasse. Maritiene di conoscere lasufficientemente bene per poter fare un ritratto preciso di lei e ...

periodicodaily : Grande Fratello Vip-5: Stefano Bettarini entrerà nella casa ~ #GFVIP #GrandeFratelloVip #Bettarini - SaCe86 : #GFVip 5: Stefano Bettarini starebbe per tornare in casa come concorrente (Rumors)spero sia un ennesima cavolata. I… - Manuel_Real_Off : Non ho capito il gioco, no scusate! Gelato? ?? #GFvip - blogtivvu : Stefano Bettarini al #GFVip: “sorpresone” per Dayane Mello e Pretelli - WalterSylarYang : L'ingresso di Bettarini, già concorrente della prima edizione, suona tanto come una dichiarazione di fallimento… -